Оккупанты завершили первую волну "фильтрации" в Мариуполе, – советник мэра

Российские военные развернули вокруг Мариуполя несколько "фильтрационных лагерей" и заставляют людей проходить несколько этапов "фильтрации". Теперь местные власти сообщили, что оккупанты завершили первую волну этой "фильтрации", но режим в городе усиливается.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко. Он говорит, что глобально процесс "фильтрации" почти завершен, ее еще не прошли единицы.

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По его словам, оккупанты постоянно подчеркивают, что 100% населения, находящегося в Мариуполе, должно пройти эту "фильтрацию".

То есть первая массовая волна "фильтрации", прошедшая 90% жителей, прошла. С другой стороны, мы наблюдаем вторую волну усиления режима – снова последовали обыски, дополнительные допросы и показания,

– заявил Андрущенко.

Он рассказал, что в Мариуполь приехал и работает следственный комитет россии, они учитывают данные о якобы имеющихся "преступлениях украинской армии".

"Одновременно с этим, снова появились ФСБшники, снова они "фильтруют" людей, оккупанты поставили стационарные блокпосты", – сказал Андрущенко. По его словам, оккупанты уже фиксируют IMEI (идентификатор мобильного оборудования) телефонов людей, то есть режим в Мариуполе снова усиливается.

Понятно, что оккупанты очень боятся и пытаются бороться с утечкой информации, но это безуспешно. Мы громко говорим, что 130 тысяч украинских агентов находятся в городе, так что там бороться?

– ответил Андрущенко.

Он подытожил, что первая волна "фильтрации" окончена, но советник мэра уверен, что сейчас оккупанты придумают еще что-то, чтобы держать местное население "в узде", как они считают.

Петр Андрющенко о "фильтрации" в Мариуполе: видео



К слову, гуманитарная ситуация в Мариуполе не улучшается и остается далеко за отметкой гуманитарной катастрофы. Ситуация с питьевой водой – очень сложная часть города отрезана от водоснабжения.

Ранее Андрющенко рассказал, что захоронения близ Мариуполя увеличились из-за того, что россияне начали разбирать завалы многоэтажек. А там под каждой – настоящий могильник. Поэтому все тела просто сбрасывают в общую яму.