Оккупанты завидуют "Байрактарам" украинцев и с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия

Российские военные не ожидали, что украинцы будут оказывать столь мощное сопротивление оккупантам. А когда столкнулись с вооружением, которое есть у украинцев, то уже и не рады, что начали войну.

Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора одного из находящихся на Запорожье российских оккупантов. Он жалуется своему другу на оружие, которое есть у украинцев. Но проклинает российскую армию.

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Особенно донимают оккупантов беспилотники "Байрактар". Они ведь довольно легко проявляют враждебные позиции.

"Птичка полетала, просветила, координаты сбросили, те как у*бали по нас "Ураганами", "Смерчами", – жалуется оккупант.

Он также отмечает, что украинские военные используют беспилотники ночью, когда его труднее обнаружить в небе. И хочет, чтобы у российской армии тоже были "Байрактары".

Отдельно следует выделить ненормативную лексику, употребляемую российскими военным в отношении своей страны, называя ее "Россия еб*чая". Что касается самой армии, у него тоже немало похожих эпитетов – "йо*аная армия" и "пид*растическая ху*та". Да и своих он тоже называет "лохи еб*ные".

Причины такой характеристики России и всего происходящего в том, что оккупанты от государства не получают необходимую технику, поэтому вынуждены сами ее искать. Иногда приходится закупать за свой счет или просить у друзей и родственников. Иногда помогают спонсоры. А школьники им отправляют гуманитарную помощь.

Новая техника для Украины

"Байрактары" уже донимают оккупантов. Теперь они ожидают, как Украина будет против них воевать, когда получит новую партию оружия от своих партнеров. Речь идет о поставках танков из Польши. До российских военных дошла информация, что Польша предоставила Украине танки. Но они не знают точного количества и колеблются между 200 и 2000.

"Ну, сейчас они будут поставлять. Это вообще будет ж*па", – пожаловался оккупант.

"Наверное, оккупанты еще не читали новостей о новых пушках и ленд-лизах. Поэтому впереди у них много открытий. Не только в новостях, но и на поле боя", – ответили ему на это в СБУ.

Перехваченный разговор оккупанта, который жалуется на "Байрактары"