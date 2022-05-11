Оккупанты завозили людей на митинг "победобесия" и запускали фейерверки, – мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в город на митинг "победобесия" 9 мая свозили людей автобусами. А в конце "празднования" оккупанты еще и цинично запустили фейерверки.

Об этом Иван Фёдоров рассказал в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты продолжают делать телевизионную картинку, чтобы показать в пропагандистских СМИ, передает 24 канал.

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Людей свозили из оккупированного Крыма

Мэр Мелитополя подчеркнул, что российские захватчики организовали этот митинг "победобесия" для яркой картинки, которую покажут пропагандистские СМИ. И это совсем не было праздником для местных жителей.

Он добавил, что большинство из присутствующих – не мелитопольцы. Так, с 8 мая российские захватчики завозили автобусами людей с оккупированного полуострова Крым. И именно они участвовали в митинге "победобесия". Причем всех пропускали через металлоискатель.

Также оккупанты заблокировали подъездные дороги в Мелитополь. Это сделано для того, чтобы никто не мог заехать в город. Что же касается двух гауляйтеров, называющих себя псевдовластью, то им, по словам Федорова, нет никаких дел до местных жителей. Цветы они возлагали раздельно. И это при том, что для митинга и так привезли людей.

Они в трех районах Мелитополя устроили праздничный фейерверк. Это особый цинизм во время войны. Люди боятся обстрелов, которые раздаются ежедневно, боятся взрывов. А эти недоумки сделали еще и фейерверки на 9 мая,

– подчеркнул Федоров.

Во время митинга был открытый микрофон. Так что выступить мог каждый, кто находился на этом "праздновании". Под вечер выступил завезенный ансамбль. Иван Федоров подчеркнул, что он завезен, ведь никто из местных жителей не захотел участвовать в этом "победобесном" мероприятии.

Заметим, что российские военные в Мелитополе ведут себя так же, как когда-то НКВД. Оккупанты заселяют квартиры, из которых выехали украинцы. А еще захватчики делают все, чтобы в городе был голод. Для этого они воруют зерно с элеваторов, а также фермерских хозяйств.

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