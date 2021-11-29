Оккупанты жалуются, что Крым теряет половину воды из-за дырявых труб

29 ноября 2021 , 15:07
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Источник:

24 канал

Российские оккупанты в Крыму пожаловались, что потери воды на полуострове сейчас составляют 50%. Все из-за ужасного состояния труб.

Об этом в одном из эфиров российских телеканалов сказал гендиректор оккупационного предприятия "Вода Крыма" Максим Новак.

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По его словам, в целом в Крыму потери воды составляют больше 50%. А в отдельных регионах ситуация следующая:

  • Феодосия – примерно 30%,
  • а в Ленинском районе – на 70%.

Сколько воды ни поднимай с земли, если у тебя дырявые сети, ты ее потеряешь и проблемы не решишь. Эти две составляющие должны идти параллельно,
– сказал Новак.

Он назвал своей главной задачей в течение трех лет снизить процент потерь с 50% хотя бы до 20%.

Какая ситуация с водой в Крыму

  • Украина после оккупации Россией Крыма в 2014 году прекратила подачу пресной воды из Днепра на полуостров, хотя до того Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также материковая Украина прекратила транспортное сообщение с оккупированным полуостровом.
  • В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Этому способствовали редкие осадки и малоснежная зима.
  • Крым все больше ощущает нехватку питьевой воды. К примеру, летом в городах полуострова воду подавали по графику. Российские власти ищут пути обеспечения крымчан пресной водой.
  • Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о том,  что под дном Азовского моря есть большие запасы пресной воды и власть приняла решение бурить дно.
Обратите внимание! Украина будет поставлять воду на полуостров, однако исключительно после его деоккупации.
Автор: Альона Захарова