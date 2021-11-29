Оккупанты жалуются, что Крым теряет половину воды из-за дырявых труб

Российские оккупанты в Крыму пожаловались, что потери воды на полуострове сейчас составляют 50%. Все из-за ужасного состояния труб.

Об этом в одном из эфиров российских телеканалов сказал гендиректор оккупационного предприятия "Вода Крыма" Максим Новак.

Важно Верещук заверила, что Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым

По его словам, в целом в Крыму потери воды составляют больше 50%. А в отдельных регионах ситуация следующая:

Феодосия – примерно 30%,

а в Ленинском районе – на 70%.

Сколько воды ни поднимай с земли, если у тебя дырявые сети, ты ее потеряешь и проблемы не решишь. Эти две составляющие должны идти параллельно,

– сказал Новак.

Он назвал своей главной задачей в течение трех лет снизить процент потерь с 50% хотя бы до 20%.

Какая ситуация с водой в Крыму

Украина после оккупации Россией Крыма в 2014 году прекратила подачу пресной воды из Днепра на полуостров, хотя до того Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также материковая Украина прекратила транспортное сообщение с оккупированным полуостровом.

В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Этому способствовали редкие осадки и малоснежная зима.

Крым все больше ощущает нехватку питьевой воды. К примеру, летом в городах полуострова воду подавали по графику. Российские власти ищут пути обеспечения крымчан пресной водой.

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что под дном Азовского моря есть большие запасы пресной воды и власть приняла решение бурить дно.