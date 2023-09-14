Под утро Евпаторию атаковали дроны: взрывы прогремели у воинской части

Утром 14 сентября начали поступать сообщения, что Евпаторию атаковали беспилотники. В сеть выкладывают фото, на которых можно увидеть, что в городе произошел взрыв.

Собственно, о беспилотниках сообщения стали появляться в местных пабликах ближе к 6 утра. Приблизительно в то же время начали писать о том, что якобы работает ПВО.

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Что известно об атаке дронов

Местные жители рассказывают, что в Евпаторию прилетели дроны, что по ним якобы работает ПВО. Собственно они слышали взрывы. Вскоре появилось фото, на котором можно увидеть, что взрыв – попадание, а не сбитый дрон. В сети предполагают, что могли попасть в установку ПВО.

В Евпатории прогремели мощные взрывы / Фото "Крымский ветер"

Фото взрыва в Евпатории с другого ракурса / Фото "Крымский ветер"

Также поступила информация, что беспилотники продолжают лететь в Евпаторию.

Вскоре информацию о взрывах в Евпатории подтвердили на "Суспильном". В издании, ссылаясь на местного жителя, отметили, что раздалось несколько мощных взрывов.

Следует понимать, что в Евпатории на оккупированном полуострове Крым – несколько воинских частей. Кроме того, вблизи нее расположен еще и военный аэродром Саки. Последний неоднократно подвергался атакам.

Жители сняли взрыв в Евпатории: смотрите видео

Вскоре появилось и видео с места взрыва. В пабликах пишут, что, по всей вероятности, он прозвучал в районе Заозерного. Говорят, от взрывной волны у многих "дома ходили ходуном".

Взрыв в Евпатории сняли очевидцы: смотрите видео

Также рассказывают, что "самый яркий" взрыв прогремел в 05:40. Собственно его слышали в районе Заозерного, Уютного.

"Самый яркий" взрыв раздался в 05:40: смотрите видео

В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталью Гуменюк спросили, что же происходит в Евпатории. На что она улыбнулась и предложила подождать немного.

Возможно, и знаю, но пока рано. Надо насладиться процессом. Вы совершенно правы: сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа производится абсолютно плановая. Целые законные, целые военные, "хлопок" цветет,

– констатировала Наталья Гуменюк.

Жители наделали немало фото взрывов в Евпатории / Фото "Крымский ветер"

Жители наделали немало фото взрывов в Евпатории / Фото "Крымский ветер"

Жители наделали немало фото взрывов в Евпатории / Фото "Крымский ветер"

Вскоре в "Суспильном" подтвердили, что взрывы прогремели в районе села Уютное. Известно, что по улицам ездят кареты скорой помощи, а также спасатели. Местные жители рассказали, что в районе взрыва находится военная часть №85683.

Обратим внимание, что из-за атаки дронов движение по Крымскому мосту перекрыли.

Ночью Россию якобы атаковали дроны

Говорят, что ночью якобы удалось сбить большое количество беспилотников над Брянской и Белгородской областями. Об этом отчитываются в Минобороны.

Причем вроде бы сбили дрон около 21:30 13 сентября над Белгородщиной. Говорят, в Валуйском округе сработала система ПВО. И что беспилотник сбили над селом Тулянка.

А уже над Брянской областью якобы сбили целых 6 дронов:

около 22:00 – 2 беспилотника;

около 00:10 14 сентября – еще 2 беспилотника;

около 00:30 – еще один дрон;

около 00:45 – еще один.

Понятно, что сбивание дронов уже подтвердил местный губернатор Богомаз. По его словам, очередной дрон был сбит в небе над Карачевским районом области.