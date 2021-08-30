Оккупанты жалуются из-за катастрофической ситуации с мусором в Крыму

Во временно оккупированном Россией Крыму – катастрофическая ситуация с уборкой улиц. Мусор в населенных пунктах перестали вывозить.

Об этом заявил так называемый глава пророссийской власти полуострова Сергей Аксенов. Он также отметил неправильное расположение мусорных контейнеров.

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"К сожалению, пока ситуация с уборкой является катастрофической для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и других важных вопросов", – сказал Аксенов.

По его словам, стоит обратить внимание на то, что часто в городах контейнеры расположены на проезжей части. "Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не нужно больших денег", – добавил так называемый глава пророссийской власти Крыма.

Руководителя "Крымэкоресурсов" уволили

Он сообщил, что директора "Крымэкоресурсов" Дениса Попка уволили. На его место назначили временно исполняющего обязанности руководителя предприятия Александра Шимко.

Какова ситуация с мусором в Крыму

С косы Беляус, которая расположена на западном побережье Крыма, в начале августа вывезли 60 тонн мусора.

Так называемые власти Крыма заявили, что все зафиксированные нарушения по вывозу мусора и очистке улиц будут превращаться в выговоры.

Также "чиновники" полуострова пообещали очистить воду в ближайшие 3 – 4 года.

Предприятие "Крымэкоресурсы" занимается вывозом твердых коммунальных отходов.Аксенов лично посетил Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию. Он оценил санитарное состояние населенных пунктов.