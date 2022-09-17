Комбригу докладывают обо всем, но он – дол***б: оккупанты жалуются на хаос в своей армии

Россияне на Харьковском направлении жалуются на безответственность командования. Захватчики признают, что им уже не поможет ничего.

Российский солдат рассказывает родственнику, что даже тяжелое вооружение не помогает удержать позиции. Этот разговор перехватила разведка.

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Командир скрылся

По словам оккупанта, командир покинул свое подразделение. Солдатам отдал приказ "наблюдать" за ситуацией. Говорит, что россияне продвинулись в самую далекую от линии фронта деревню.

При этом там, где были ВСУ, "ничего не просматривалось". Оккупант рассказал, что они развернулись, а там гора и на ней украинские военные.

Стою, наблюдаю, комбригу докладываю, а он говорит: "Наблюдайте". Долб**б. И все, в результате донаблюдались,

– сказал захватчик.

Сам командир, по словам солдата, скрылся, когда началось наступление ВСУ.

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Полроты полегло

Далее россиянин рассказал, что украинские подразделения нанесли мощный удар. Полроты российских снайперов ликвидировали.

"У них там взвод был. Полвзвода полегло вчера, 12 человек. И все, снайпера отказываются и домой", – подытожил захватчик.

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