Оккупанты ждали легкую прогулку, а произошло затяжное пике, – Кривонос

Оккупанты перед наступлением на Украину были уверены, что здесь их будут встречать хлебом-солью. Они ожидали "легкой прогулки", а на самом деле произошло затяжное пике.

Об этом заявил генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в эфире 24 канала. Первым "отрезвлением" для оккупантов было то, что в городах, которые они считали пророссийскими, им надавали со всего маху.

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По словам Кривоноса, это, пожалуй, была первая наша победа. Российские военные в первую очередь проиграли идеологически, ведь не были готовы к такому сопротивлению.

Они думали, что будет такая легкая прогулка, а прогулки не получилось. Произошло затяжное пике, в которое они сейчас зашли,

– подчеркнул генерал ВСУ.

Что является проблемой российской армии

Как отметил Кривонос, проблемой российской армии является система бюрократии и очковтирательства. Они подбирают командиров не по профессиональным чертам, а по преданности и молчаливости.

"В российской армии инициатива часто наказуема, поэтому они получили послушное войско, но совершенно не способное к самостоятельным действиям", – добавил генерал ВСУ.

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