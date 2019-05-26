Оккупанты из гранатометов обстреляли Верхнеторецкое: фото

Пророссийские оккупанты 1,5 часа обстреливали населенный пункт Верхнеторецкое из гранатомета. К счастью, обошлось без жертв. Однако от обстрелов боевиков полностью сгорел один жилой дом, другой – поврежден.

Враг вел огонь по населенному пункту с 18:30 до 20:02 24 мая. Скорее всего, стреляли со стороны Пантелеймоновки. Об этом информирует наблюдательный группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК.

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Так, на улице Вишневой в Верхнеторецком из-за разрыва гранаты сгорел дом. У другого дома на этой же улице – повреждена крыша.

Российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил,

– отмечают представители украинской стороны СЦКК.





Боевики снова обстреляли населенный пункт



Откуда вели обстрел оккупанты: карта

Отметим, что оккупанты на Донбассе заметно активизировались. Так, 24 мая боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. Вследствие обстрелов погиб украинский военный Александр Пузиков. Он служил в батальоне "Айдар".