16:11
26 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Оккупанты из гранатометов обстреляли Верхнеторецкое: фото

      10 Читати новину українською
      Выгоревший дом в Верхнеторецком
      Выгоревший дом в Верхнеторецком / Украинская сторона СЦКК в Facebook

      Пророссийские оккупанты 1,5 часа обстреливали населенный пункт Верхнеторецкое из гранатомета. К счастью, обошлось без жертв. Однако от обстрелов боевиков полностью сгорел один жилой дом, другой – поврежден.

      Враг вел огонь по населенному пункту с 18:30 до 20:02 24 мая. Скорее всего, стреляли со стороны Пантелеймоновки. Об этом информирует наблюдательный группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК.

      Читайте также: Известны имена военных ВСУ, которых боевики захватили в плен на Донбассе: перечень

      Так, на улице Вишневой в Верхнеторецком из-за разрыва гранаты сгорел дом. У другого дома на этой же улице – повреждена крыша.

      Российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил,
      – отмечают представители украинской стороны СЦКК.

      обстріл бойовики Верхньоторецьке
      обстріл проросійські бойовики окупанти населений пункт обстріл Верхньоторецького
      Боевики снова обстреляли населенный пункт
      обстріл Верхньоторецького бойовики окупанти ворог
      Откуда вели обстрел оккупанты: карта

      Отметим, что оккупанты на Донбассе заметно активизировались. Так, 24 мая боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов. Вследствие обстрелов погиб украинский военный Александр Пузиков. Он служил в батальоне "Айдар".

      blog_ava
      Лунный календарь на май 2019
      сегодня
      5946
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага
      сегодня , 16:00 Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага
      Злой Одессит 101
      Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи
      сегодня , 15:00 Чому суд зняв судимість з народного депутата, який жорстоко вбив людину: деталі справи
      Дмитро Гнап 175
      Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:03 Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 1020
      Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент
      сегодня , 12:00 Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент
      Крістіна Бердинських 247
      Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      сегодня , 11:05 Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? Тест
      850
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук