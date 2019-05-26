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      Окупанти із гранатометів обстріляли Верхньоторецьке: фото

      87 Читать новость на русском
      Вигорілий будинок у Верхньоторецьку
      Вигорілий будинок у Верхньоторецьку / Українська сторона СЦКК в Facebook

      Проросійські окупанти 1,5 години обстрілювати населений пункт Верхньоторецьке із гранатомета. На щастя, обійшлося без жертв. Проте від обстрілів бойовиків вщент згорів один житловий будинок, інший – пошкоджений.

      Ворог вів вогонь по населеному пункту з 18:30 до 20:02 24 травня. Найімовірніше, стріляли з боку Пантелеймонівки. Про це інформує спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК.

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      Так, на вулиці Вишневій у Верхньоторецьку через розрив гранати згорів будинок. В іншого будинку на цій же вулиці – пошкоджений дах.

      Російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу та продовжують обстріли населених пунктів в районі проведення операції Об’єднаних сил,
      – наголошують представники української сторони СЦКК.

      обстріл бойовики Верхньоторецьке
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      Бойовики знову обстріляли населений пункт
      обстріл Верхньоторецького бойовики окупанти ворог
      Звідки вели обстріл окупанти: карта

      Зазначимо, що окупанти на Донбасі помітно активізувалися. Так, 24 травня бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів. Внаслідок обстрілів загинув український військовий Олександр Пузиков. Він служив у батальйоні "Айдар".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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