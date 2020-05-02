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      Оккупанты коварно атаковали Донбасс: 4 раненых украинских военнослужащих

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / 24 канал

      За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В следствии обстрелов получили ранения 3 украинских военнослужащих, а с утра 2 мая пророссийские боевики ранили еще одного бойца. Коронавирус среди солдат не зафиксирован.

      Оккупанты обстреляли наши позиции с запрещенной минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщил пресштаб ООС в Фейсбуке.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку:

      • Богдановка;
      • водяного;
      • Тарамчук;
      • каменки;
      • Старогнатовка;
      • Гнутово;
      • Лебединского;
      • Невельского.

      Наши военнослужащие своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь поблизости

      • крымского;
      • Южного;
      • Мироновского;
      • Новотошковское;
      • Хутора Свободного;
      • Майского.

      Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских военнослужащих получили ранения. Сейчас потери противника уточняются.

      Ситуация 2 мая

      Сегодня, 2 мая, было зафиксировано уже 9 нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня. Большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку:

      Хутора Свободного;
      крымского;
      Орехово;
      Южного.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки.

      2 мая в результате вражеских обстрелов еще один украинский военнослужащий получил ранения.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. С начала 2020 году Украина уже потеряла 48 военных – поименный список героев здесь.

      донбас війна схід карта окупація
      Карта оккупированных территорий Донбасса​ / 24 канал 

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины
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