Оккупанты коварно атаковали Донбасс: 4 раненых украинских военнослужащих
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В следствии обстрелов получили ранения 3 украинских военнослужащих, а с утра 2 мая пророссийские боевики ранили еще одного бойца. Коронавирус среди солдат не зафиксирован.
Оккупанты обстреляли наши позиции с запрещенной минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщил пресштаб ООС в Фейсбуке.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку:
- Богдановка;
- водяного;
- Тарамчук;
- каменки;
- Старогнатовка;
- Гнутово;
- Лебединского;
- Невельского.
Наши военнослужащие своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь поблизости
- крымского;
- Южного;
- Мироновского;
- Новотошковское;
- Хутора Свободного;
- Майского.
Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских военнослужащих получили ранения. Сейчас потери противника уточняются.
Ситуация 2 мая
Сегодня, 2 мая, было зафиксировано уже 9 нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня. Большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку:
Хутора Свободного;
крымского;
Орехово;
Южного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки.
2 мая в результате вражеских обстрелов еще один украинский военнослужащий получил ранения.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. С начала 2020 году Украина уже потеряла 48 военных – поименный список героев здесь.