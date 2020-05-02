Оккупанты коварно атаковали Донбасс: 4 раненых украинских военнослужащих

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В следствии обстрелов получили ранения 3 украинских военнослужащих, а с утра 2 мая пророссийские боевики ранили еще одного бойца. Коронавирус среди солдат не зафиксирован.

Оккупанты обстреляли наши позиции с запрещенной минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщил пресштаб ООС в Фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку:

Богдановка;

водяного;

Тарамчук;

каменки;

Старогнатовка;

Гнутово;

Лебединского;

Невельского.

Наши военнослужащие своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь поблизости

крымского;

Южного;

Мироновского;

Новотошковское;

Хутора Свободного;

Майского.

Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских военнослужащих получили ранения. Сейчас потери противника уточняются.

Ситуация 2 мая

Сегодня, 2 мая, было зафиксировано уже 9 нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня. Большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку:

Хутора Свободного;

крымского;

Орехово;

Южного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки.

2 мая в результате вражеских обстрелов еще один украинский военнослужащий получил ранения.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. С начала 2020 году Украина уже потеряла 48 военных – поименный список героев здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса​ / 24 канал