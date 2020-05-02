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      Окупанти підступно атакували Донбас: 4 поранених українських військових

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Від обстрілів отримали поранення 3 українських військових, а від ранку 2 травня проросійські бойовики поранили ще одного бійця. Коронавірусу серед воїнів не зафіксовано.

      Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомив пресштаб ООС у фейсбуці.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік:

      • Богданівки;
      • Водяного;
      • Тарамчука;
      • Кам’янки;
      • Старогнатівки;
      • Гнутового;
      • Лебединського;
      • Невельського.

      Наші військовослужбовці своєчасно реагували на ворожі збройні провокації.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці вели вогонь поблизу:

      • Кримського;
      • Південного;
      • Миронівського;
      • Новотошківського;
      • Хутора Вільного;
      • Травневого.

      Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення. Наразі втрати противника уточнюються.

      Ситуація 2 травня

      Сьогодні, 2 травня, було зафіксовано уже 9 порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню. Більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік:

      • Хутора Вільного;
      • Кримського;
      • Оріхового;
      • Південного.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки.

      2 травня внаслідок ворожих обстрілів ще один український воїн отримав поранення.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції. Від початку 2020 року Україна вже втратила 48 військових – поіменний список героїв тут.

      донбас війна схід карта окупація
      Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал 

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Луганська Новини Донецька Проросійські бойовики Україна – Росія Окуповані території Війна на Донбасі
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