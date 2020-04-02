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      Оккупанты коварно обстреляли позиции ООС

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      Пророссийские боевики усилили обстрелы / 24 канал

      Утром 2 апреля пророссийские боевики 4 раза обстреляли позиции ООС на Донецком направлении. Никто из украинских военных не пострадал.

      Представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга сообщил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов.

      Обратите внимание Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в марте

      После 6 часов утра оккупанты открыли огонь возле населенного пункта Пески, а уже около 7 утра неподалеку Павлополя. В период с 6:40 до 7:10 пророссийские боевики дважды обстреляли позиции наших войск на подступах к Авдеевки.

      Также вражеский станковый противотанковый гранатомет раздавался со стороны оккупированного Каштанового,
      – добавил Максим Праута.

      Украинские военные приняли необходимые меры для подавления активности противника.

      Спикер Мионобороны отметил, что последние события свидетельствуют об отсутствии у оккупантов заинтересованности в прекращении боевых действий.

      "Поэтому наши воины внимательно следят за противником и настроены оперативно пресекать любые преступные действия с помощью имеющихся огневых средств", – сказал Праута.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.

      донбас карта схід війна окуповані території мапа
      Карта оккупированных территорий / 24 канал

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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