Оккупанты коварно обстреляли позиции ООС

Утром 2 апреля пророссийские боевики 4 раза обстреляли позиции ООС на Донецком направлении. Никто из украинских военных не пострадал.

Представитель Минобороны Максим Праута во время брифинга сообщил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов.

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После 6 часов утра оккупанты открыли огонь возле населенного пункта Пески, а уже около 7 утра неподалеку Павлополя. В период с 6:40 до 7:10 пророссийские боевики дважды обстреляли позиции наших войск на подступах к Авдеевки.

Также вражеский станковый противотанковый гранатомет раздавался со стороны оккупированного Каштанового,

– добавил Максим Праута.

Украинские военные приняли необходимые меры для подавления активности противника.

Спикер Мионобороны отметил, что последние события свидетельствуют об отсутствии у оккупантов заинтересованности в прекращении боевых действий.

"Поэтому наши воины внимательно следят за противником и настроены оперативно пресекать любые преступные действия с помощью имеющихся огневых средств", – сказал Праута.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.