Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в марте
В течение марта 2020 года российские оккупационные войска потеряли 51 человека. Украинские военные продолжают и в дальнейшем давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию РФ на оккупированном Донбассе.
Соответствующие данные приводит разведка, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.
Обратите внимание На подмогу боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка
Еще 113 оккупантов получили травмы и ранения.
Кроме того, украинские военные уничтожили 10 единиц техники врага:
- миномет калибра 120 миллиметров;
- 2 боевые машины пехоты;
- 2 МТЛБ;
- беспилотный летательный аппарат;
- 4 военных автомобиля.
В пресс-штабе отмечают, что Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов.
Поименный список героев – здесь.
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