Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в марте

В течение марта 2020 года российские оккупационные войска потеряли 51 человека. Украинские военные продолжают и в дальнейшем давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию РФ на оккупированном Донбассе.

Соответствующие данные приводит разведка, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

Обратите внимание На подмогу боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка

Еще 113 оккупантов получили травмы и ранения.

Кроме того, украинские военные уничтожили 10 единиц техники врага:

миномет калибра 120 миллиметров;

2 боевые машины пехоты;

2 МТЛБ;

беспилотный летательный аппарат;

4 военных автомобиля.

В пресс-штабе отмечают, что Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов.

Поименный список героев – здесь.