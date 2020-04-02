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      Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в марте

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      Украинские военные продолжают защищать Донбасс / 24 канал

      В течение марта 2020 года российские оккупационные войска потеряли 51 человека. Украинские военные продолжают и в дальнейшем давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию РФ на оккупированном Донбассе.

      Соответствующие данные приводит разведка, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

      Обратите внимание На подмогу боевикам на Донбасс прибыли российские военные, – разведка

      Еще 113 оккупантов получили травмы и ранения.

      Кроме того, украинские военные уничтожили 10 единиц техники врага:

      • миномет калибра 120 миллиметров;
      • 2 боевые машины пехоты;
      • 2 МТЛБ;
      • беспилотный летательный аппарат;
      • 4 военных автомобиля.

      В пресс-штабе отмечают, что Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов.

      Поименный список героев – здесь.

      карта окуповані території мапа схід донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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