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      Скількох окупантів знищили українські військові у березні

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      Українські військові продовжують захищати Донбас / 24 канал

      Упродовж березня 2020 року російські-окупаційні війська втратили 51 людину. Українські військові продовжують і надалі давати відсіч та стримувати збройну агресію РФ на окупованому Донбасі.

      Відповідні дані наводить розвідка, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

      Зверніть увагу На підмогу бойовикам на Донбас прибули російські військові, – розвідка

      Ще 113 окупантів отримали травми та поранення.

      Окрім того, українські військові знищили 10 одиниць техніки ворога:

      • міномет калібру 120 міліметрів;
      • 2 бойові машини піхоти;
      • 2 МТЛБ;
      • безпілотний літальний апарат;
      • 4 військові автомобілі.

      У пресштабі наголошують, що Об’єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців.

      Поіменний список героїв – тут.

      карта окуповані території мапа схід донбас
      Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі
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