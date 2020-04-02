Окупанти підступно обстріляли позиції ООС
Вранці 2 квітня проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донецькому напрямку. Ніхто з українських військових не постраждав.
Речник Міноборони Максим Праута під час брифінгу повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів.
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Після 6 години ранку окупанти відкрили вогонь біля населеного пункту Піски, а вже близько 7 ранку неподалік Павлополя. У період з 6:40 до 7:10 проросійські бойовики двічі обстріляли позиції наших військ на підступах до Авдіївки.
Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового,
– додав Максим Праута.
Українські військові вжили необхідних заходів для придушення активності противника.
Речник Міоноборони наголосив, що останні події свідчать про відсутність в окупантів зацікавленості у припиненні бойових дій.
"Тому наші воїни уважно стежать за противником і налаштовані оперативно припиняти будь-які його злочинні дії за допомогою наявних вогневих засобів", – сказав Праута.
Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.
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