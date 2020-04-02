Окупанти підступно обстріляли позиції ООС

Вранці 2 квітня проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донецькому напрямку. Ніхто з українських військових не постраждав.

Речник Міноборони Максим Праута під час брифінгу повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів.

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Після 6 години ранку окупанти відкрили вогонь біля населеного пункту Піски, а вже близько 7 ранку неподалік Павлополя. У період з 6:40 до 7:10 проросійські бойовики двічі обстріляли позиції наших військ на підступах до Авдіївки.

Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового,

– додав Максим Праута.

Українські військові вжили необхідних заходів для придушення активності противника.

Речник Міоноборони наголосив, що останні події свідчать про відсутність в окупантів зацікавленості у припиненні бойових дій.

"Тому наші воїни уважно стежать за противником і налаштовані оперативно припиняти будь-які його злочинні дії за допомогою наявних вогневих засобів", – сказав Праута.