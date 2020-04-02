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      Окупанти підступно обстріляли позиції ООС

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      Проросійські бойовики посилили обстріли / 24 канал

      Вранці 2 квітня проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС на Донецькому напрямку. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Речник Міноборони Максим Праута під час брифінгу повідомив, що окупанти збільшили інтенсивність обстрілів.

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      Після 6 години ранку окупанти відкрили вогонь біля населеного пункту Піски, а вже близько 7 ранку неподалік Павлополя. У період з 6:40 до 7:10 проросійські бойовики двічі обстріляли позиції наших військ на підступах до Авдіївки.

      Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового,
      – додав Максим Праута.

      Українські військові вжили необхідних заходів для придушення активності противника. 

      Речник Міоноборони наголосив, що останні події свідчать про відсутність в окупантів зацікавленості у припиненні бойових дій.

      "Тому наші воїни уважно стежать за противником і налаштовані оперативно припиняти будь-які його злочинні дії за допомогою наявних вогневих засобів", – сказав Праута.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв тут.

      донбас карта схід війна окуповані території мапа
      Карта окупованих територій / 24 канал

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Україна – Росія Міністерство оборони України Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил
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