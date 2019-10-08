Оккупанты на Донбассе намеренно обстреливают участок для разведения сил возле Золотого

Несмотря на договоренность о начале разведения сил и "хлебное перемирие", которое бессрочно продолжается с июля, враг на Донбассе только с каждым днем увеличивает интенсивность обстрелов. Так, за прошедшие сутки, 7 октября, пророссийские боевики 27 раз открывали огонь по украинским позициям.

В своих провокациях противник использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение. Речь идет о минометах калибра 120 миллиметров. Также враг бил из гранатометов и использовал стрелковое оружие.

Читайте также: Серая зона никем не контролируется, – жительница Станицы Луганской рассказала, какая там ситуация

В штабе ООС отмечают: оккупанты дважды умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов: неподалеку Чермалыка, Песков, Опытного, Водяного, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов: вблизи Новолуганского, Майского, Гладосово, Хутора Свободного, Луганского, Попасной, дважды в районе Золотого и дважды у Крымского.

К счастью, за прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала