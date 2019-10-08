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      Окупанти на Донбасі навмисно обстрілюють ділянку для розведення сил біля Золотого

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Попри домовленості про початок розведення сил та "хлібне перемир’я", що безстрокове триває від липня, ворог на Донбасі лише з кожним днем збільшує інтенсивність обстрілів. Так, за минулу добу, 7 жовтня, проросійські бойовики 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

      У своїх провокаціях противник використовував заборонене мінськими угодами озброєннями. Йдеться про міномети калібру 120 міліметрів. Також ворог гатив із гранатометів і використовував стрілецьку зброю.

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      У штабі ООС наголошують: окупанти двічі навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів: неподалік Чермалика, Пісків, Опитного, Водяного, Павлополя, Талаківки, Новотроїцького, Пищевика і Тарамчука.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів: поблизу Новолуганського, Травневого, Гладосового, Хутора Вільного, Луганського, Попасної, двічі в районі Золотого та двічі біля Кримського.

      На щастя, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

      карта окуповані території
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил
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