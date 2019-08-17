Оккупанты нагло игнорируют перемирие: за сутки 12 обстрелов

В течение суток 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку от Лебединского, Водяного и вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 3 обстрела неподалеку Новолуганского, Зайцево и Крымского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала уже текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя.

Какие потери понесла Украина за время нового перемирия?Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установили его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак был смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.



В целом за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил.