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      Оккупанты нагло игнорируют перемирие: за сутки 12 обстрелов

      62 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / narodna-pravda.ua

      В течение суток 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

      Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-штаб ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку от Лебединского, Водяного и вблизи Марьинки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 3 обстрела неподалеку Новолуганского, Зайцево и Крымского.

      За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

      С начала уже текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Павлополя.

      Какие потери понесла Украина за время нового перемирия?Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установили его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак был смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      В целом за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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