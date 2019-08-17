Окупанти зухвало ігнорують перемир’я: за добу 12 обстрілів

Упродовж доби 16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-штаб ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Лебединського, Водяного та поблизу Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 3 обстріли неподалік Новолуганського, Зайцевого та Кримського.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку уже поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя.

Яких втрат зазнала Україна за час нового перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



Загалом за час перемир'я загинули 12 бійців Збройних сил.