Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе, есть раненый: самые горячие направления

Оккупационные войска России продолжают срывать перемирие и обстреливают позиции ВСУ на Донбассе. 27 августа боевики десять раз открывали огонь по украинским военных, из-за чего один защитник получил ранения.

Подконтрольные России наемники били по украинским бойцам из запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета 82-миллиметрового калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Водяного, Талаковки, Павлополя, Марьинки, Лебединского и Светлодарска.

Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения,

– добавили в штабе.

В то же время, с начала суток 28 августа оккупационные войска прекратили обстрелы украинских военных.

Как Россия сорвала новое перемирие?​

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четыре украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.



В ночь с 14 на 15 августа Украина получила новые тяжелых потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала