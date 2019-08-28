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      Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе, есть раненый: самые горячие направления

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      На Донбассе ранили украинского бойца
      На Донбассе ранили украинского бойца / Фото с Facebook штаба ООС

      Оккупационные войска России продолжают срывать перемирие и обстреливают позиции ВСУ на Донбассе. 27 августа боевики десять раз открывали огонь по украинским военных, из-за чего один защитник получил ранения.

      Подконтрольные России наемники били по украинским бойцам из запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета 82-миллиметрового калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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      Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Водяного, Талаковки, Павлополя, Марьинки, Лебединского и Светлодарска.

      Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения,
      – добавили в штабе.

      В то же время, с начала суток 28 августа оккупационные войска прекратили обстрелы украинских военных.

       

      Как Россия сорвала новое перемирие?​
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четыре украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      В ночь с 14 на 15 августа Украина получила новые тяжелых потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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