Окупанти обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі, є поранений: найгарячіші напрямки

Окупаційні війська Росії продовжують зривати перемир'я та обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі. 27 серпня бойовики десять разів відкривали вогонь по українських військових, через що один захисник отримав поранення.

Підконтрольні Росії найманці гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї – міномету 82-міліметрового калібру, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Водяного, Талаківки, Павлополя, Мар'їнки, Лебединського та Світлодарська.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил отримав поранення,

– додали у штабі.

Водночас, з початку доби 28 серпня окупаційні війська припинили обстріли українських військових.

Як Росія зірвала нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу