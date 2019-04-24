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      Оккупанты почувствовали санкции: крымским заводам не хватает бутылок для вина

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      В Крыму из-за санкций могут остановиться винзаводы
      В Крыму из-за санкций могут остановиться винзаводы / Фото из открытых источников

      Ряд винодельческих компаний в Крыму может остановиться из-за нехватки стеклянной тары. Поставщики бутылок отказываются сотрудничать с полуостровом из-за санкций США.

      Прекращение производства грозит винным заводам оккупированного Севастополя, рассказал глава так называемой "Ассоциации виноделов Крыма" Алексей Липко, пишет "РБК Украина"

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      Среди них – "Золотая Балка", "Бельбек", "Массандра", "Новый свет", "Инкерман" и Alma Valley.

      Так, одна из двух компаний, которая поставляла на полуостров стеклянные бутылки для вина, сменила собственника и получила американского акционера. Именно поэтому ее руководство объявило о полном прекращении сотрудничества с крымскими клиентами.

      Другая компания не способна производить необходимые объемы стеклотары. Из-за этого ряд крымских винодельческих компаний уже получили сообщение о прекращении поставок стеклотары.

      Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

      Какие убытки понесла Россия из-за санкций Запада?
      Россия незаконно аннексировала Крым 5 лет назад. Украина и мировое сообщество не признали оккупацию полуострова и ввели жесткие санкции против Кремля. Через это Россия потеряла более 150 миллиардов долларов и 10% своего внутреннего валового продукта. Такое экономическое положение больше всего сказалось на простых россиянах. Их доходы едва превышают 30 тысяч рублей (460 долларов) в месяц. В оккупированном Крыму ситуация еще хуже – доходы местных жителей составляют 22 тысячи рублей.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Новости Крыма Аннексия Крыма
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