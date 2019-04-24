Окупанти відчули санкції: кримським заводам не вистачає пляшок для вина

Низка виноробних компаній у Криму можуть зупинитися через брак скляної тари. Постачальники пляшок відмовляються співпрацювати з півостровом через санкції США.

Припинення виробництва загрожує винним заводам окупованого Севастополя, розповів очільник так званої"асоціації виноробів Криму" Олексія Липко, пише "РБК Україна".

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Серед них – "Золота Балка","Бельбек","Масандра","Новий світ","Інкерман" та Alma Valley.

Так, одна з двох компаній, яка постачала на півострів скляні пляшки для вина, змінила власника та отримала американського акціонера. Саме тому її керівництво оголосило про повне припинення співпраці з кримськими клієнтами.

Інша компанія не здатна виробляти необхідні обсяги склотари. Через це низка кримських виноробних компаній вже отримали повідомлення про припинення постачання склотари.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Яких збитків зазнала Росія через санкції Заходу? Роcія незаконно анексувала Крим 5 років тому. Україна і світова спільнота не визнали окупацію півострова і запровадили жорсткі санкції проти Кремля. Через це Росія втратила понад 150 мільярдів доларів та 10% свого внутрішнього валового продукту. Таке економічне становище найбільше позначилося на простих росіянах. Їхні доходи ледь перевищують 30 тисяч рублів (460 доларів) на місяць. В окупованому Криму ситуація ще гірша – доходи місцевих жителів становлять 22 тисяч рублів.