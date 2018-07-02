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Оккупанты продолжают нарушать "хлебное перемирие": обнародованы горячие точки

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Сутки на Донбассе: 25 обстрелов со стороны боевиков, потерь и раненых среди воинов ВСУ нет
Сутки на Донбассе: 25 обстрелов со стороны боевиков, потерь и раненых среди воинов ВСУ нет / Соцсети

За прошедшие сутки, 01 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска, нарушая так называемое "хлебное перемирие", проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, оккупанты вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на отдельных участках использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

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Противник 25 раз прибегал к провокационному огню по нашим позициям, 2 из которых –  из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению,
–  подчеркивают украинские военные.

Так, на Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также украинских защитников Троицкого пророссийские наемники провоцировали выстрелами из 82-миллиметрового миномета.

Открывал агрессор огонь за прошедшие сутки и в районе Светлодарской дуги –  здесь украинские позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Что касается Горловского направления, то российские наемники развернули боевые действия в районе Луганского, где открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Зайцево обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров и БМП отработала по позициям в районе Гладосово.

На Донецком же направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

"Неспокойно было на Мариупольского направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь", –  добавляют в штабе.

Заметим, что ни один из украинских военных вследствие боевых действий не погиб.

Напомним, накануне, в первые часы "хлебного перемирия" оккупанты обстреляли Зайцево из 120-миллиметровых минометов.

Теги: Новости Украины Оружие Новости Мариуполя Новости Луганска Новости Донецка Горловка Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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