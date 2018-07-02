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Окупанти продовжують порушувати "хлібне перемир'я": оприлюднено найгарячіші точки

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Доба на Донбасі: 25 обстрілів з боку бойовиків, втрат і поранених серед воїнів ЗСУ немає
Доба на Донбасі: 25 обстрілів з боку бойовиків, втрат і поранених серед воїнів ЗСУ немає / Соцмережі

Упродовж минулої доби, 01 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, порушуючи так зване "хлібне перемир’я", проявляли невисоку активність практично по всій лінії зіткнення.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, окупанти вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на окремих ділянках використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

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Противник 25 разів вдавався до провокативного вогню по наших позиціях, 2 з яких – із важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували займані рубежі, неухильно дотримувалися режиму припинення вогню та не піддавалися на провокації ворога. Адекватну відповідь давали лише тоді, коли дії агресора несли пряму загрозу нашим військовослужбовцям та мирному населенню,
– підкреслюють українські військові.

Так, на Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське, де бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також українських захисників Троїцького проросійські найманці провокували пострілами із 82-міліметрового міномету.

Відкривав агресор вогонь минулої доби й у районі Світлодарської дуги – тут українські позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Щодо Горлівського напрямку, то російські найманці розгорнули бойові дії у районі Луганського, де відкривали вогонь по українських позиціях із гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Зайцевого обстріляв із мінометів калібром 120 міліметрів і БМП відпрацювала по позиціях у районі Гладосового.

На Донецькому ж напрямку упродовж минулої доби було тихо.

"Неспокійно було на Маріупольського напрямку у районі населених пунктів Водяне, Гнутове та Широкине. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь", – додають у Штабі.

Зауважимо, що жоден із україенських військових унаслідок бойових дій не загинув.

Нагадаємо, напередодні, у перші години "хлібного перемир’я" окупанти обстріляли Зайцеве зі 120-міліметроових мінометів.

Теги: Зброя Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Горлівка Новини Донецька Новини Луганська Новини Маріуполя
Джерело: 24 канал
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