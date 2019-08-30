Оккупанты продолжают обстреливать Донбасс

В течение суток 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил возле Марьинки, Водяного, Новогнатовки, Гнутово, Лебединского, Талаковки и около Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Южного, Зайцево, Луганского и Новолуганского.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного.

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Важно! Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Оно установлено вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В соответствии с договоренностями режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

Оккупированные районы Донбасса/ Инфографика 24 канала