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      Я каждый вечер жду его дома: украинцы в День памяти вспомнили павших героев

      10 Читати новину українською

      Впервые вся Украина официально почтила память павших воинов в битве под Иловайском. Этот день в 2014 году стал самым кровавым в истории российско-украинской войны. По обновленным данным, 420 военных погибли в боях за Украину. Еще 13 военных до сих пор находятся в плену, а по меньшей мере 10 – пропали без вести.

      В память о погибших защитниках украинцы несут подсолнухи к Стене памяти у Михайловского монастыря.

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      О тех, для кого война закончилась пять лет назад под Иловайском, рассказали родные погибших. Сестра военнослужащего Дмитрия, который служил в 55 механизированной бригаде под Иловайском, вспомнила как ровно пять лет назад в свой день рождения его расстреляли россияне.

      Это произошло, потому что обещанный ими "зеленый коридор", каким бы наши бойцы должны были выйти из окружения, превратился коридор смерти. В Михайловский собор женщина приехала из Волынской области, чтобы возложить цветы к мемориалу памяти, который обустроили на стенах храма.

      Он как раз собирался ехать домой, их было должны отпустить уже в конце. Сегодня бы ему было 26
      – сказала сестра погибшего в Иловайске Наталья.

      В руках многих, кто пришел к мемориалу, подсолнухи. Пять лет назад этот цветок стал символом кровавой трагедии украино-российской войны. Ведь многие воины выжили благодаря им. В поле с огромными подсолнухами в человеческий рост они прятались от вражеских снарядов.


      Мемориал памяти обустроили в стене Михайловского монастыря

      Однако 29 августа вспоминали не только Иловайск, но и всех погибших в войне. Портреты тех, чьи имена удалось установить, ныне размещаются на стенах Златоверхого. И, к сожалению, мемориал дополняется чуть ли не еженедельно. За души всех их сейчас молились.

      Они выполнили заповедь любви к своим ближним, отдав свою жизнь,
      – заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

      Погибших сейчас вспоминали по всей Украине. В Днепре несколько сотен человек пришли на Аллею Героев чтобы минутой молчания почтить убитых защитников и друзьям. Именно в этот город, пять лет назад, доставляли тяжелых раненых и тела погибших.

      После Иловайска я перезахоронила мужа почти через 11 месяцев. Мы его 11 месяцев искали, когда родились дети, то по их ДНК детей было установлено совпадение. И уже потом мы его с Краснополья забрали и уже в 2015 году я похоронила своего мужа,
      – вспомнила вдова погибшего военнослужащего Марина Ковалева.


      В Днепр доставляли самых тяжело раненых и погибших


      Почтение Памяти в Днепре

      А в Харькове все не безразличные сейчас собрались возле памятника Кобзарю. Родственники погибших говорят, что для них они вечно живы.

      Я ложусь с ним, и встаю с ним, а так 24 была в Киеве, шла с шествием. Для матери он всегда жив. Я его каждый вечер жду дома,
      – отметила мать погибшего военного Валентина Белоцерковец.

      К слову, 29 августа, на Донбассе пророссийские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ. С начала суток в штабе насчитали 9 нарушений режима тишины со стороны российских наемников.

      Смотрите видео: Почему Иловайская трагедия не завершилась через пять лет

       

      blog_ava
      Председатель СБУ Иван Баканов: руководитель "Квартал 95" и друг Зеленского
      29 августа
      11022
      Автор: Мария Писаренко, Валерія Кірічєва
      Теги: Новости Украины Епифаний Иловайская трагедия Война на Донбассе Война
      Источник: 24 канал
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