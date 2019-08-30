Я кожного вечора чекаю його вдома: українці у День пам'яті згадали полеглих героїв

Вперше вся Україна офіційно вшанувала пам'ять полеглих воїнів у битві під Іловайськом. Цей день у 2014 році став найкривавішим за історію російсько-української війни. За оновленими даними, 420 військових полягли у боях за Україну. Ще 13 військових і досі перебувають у полоні, а щонайменше 10 – зникли безвісти.

У пам'ять про загиблих захисників українці несуть соняхи до Стіни пам'яті біля Михайлівського монастиря.

Читайте також: Воєнний фотограф: В Україні не вміють пам’ятати своїх героїв

Про тих, для кого війна закінчилася п'ять років тому під Іловайськом, розповіли рідні загиблих. Сестра військовослужбовця Дмитра, який служив у 55 механізованій бригаді під Іловайськом, згадала як рівно п'ять років тому у своє день народження його розстріляли росіяни.

Це сталося, бо обіцяний ними "зелений коридор", яким би наші бійці мали вийти з оточення, перетворився коридор смерті. До Михайлівського собору жінка приїхала з Волинської області, аби покласти квіти до меморіалу пам'яті, який облаштували на мурах храму.

Він якраз збирався їхати додому, їх мали відпустити вже вкінці. Сьогодні б йому мало бути 26,

– сказала сестра загиблого в Іловайську Наталія.

У руках багатьох, хто прийшов до меморіалу, соняхи. П'ять років тому ця квітка стала символом найкривавішої трагедії україно-російської війни. Адже чимало воїнів вижили завдяки їм. У полі з величезними соняшниками у людський ріст вони ховалися від ворожих снарядів.



Меморіал пам'яті облаштували у мурі Михайлівського монастиря

Однак 29 серпня згадували не лише Іловайськ, а й усіх загиблих у війні. Портрети тих, чиї імена вдалося встановити, нині розміщуються стінах Золотоверхого. І, на жаль, меморіал доповнюється мало не щотижня. За душі усіх їх нині молилися.

Вони виконали заповідь любові до своїх ближніх, віддавши своє життя,

– заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Загиблих нині згадували по всій Україні. У Дніпрі кілька сотень людей прийшли на Алею Героїв аби хвилиною мовчання віддати шану вбитим захисниками й друзям. Саме у це місто, п'ять років тому, доправляли найтяжчих поранених і тіла загиблих.

Після Іловайська я перепоховала чоловіка майже через 11 місяців. Ми його 11 місяців шукали, коли вже народилися діти, то по їх ДНК дітей було встановлено збіг. І вже потім ми його з Краснопілля забрали й вже у 2015 році я поховала свого чоловіка,

– згадала вдова загиблого військовослужбовця Марина Ковальова.



У Дніпро доправляли найтяжчих поранених і загиблих



Вшанування пам'яті у Дніпрі

А у Харкові усі не байдужі нині зібралися біля пам'ятника Кобзарю. Родичі загиблих кажуть, що для них вони вічно живі.

Я лягаю з ним, і встаю з ним, а так 24 була в Києві, йшла ходою. Для матері він завжди живий. Я його кожного вечора чекаю вдома,

– наголосила мати загиблого військового Валентина Білоцерківець.

До слова, 29 серпня, на Донбасі проросійські військові продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. З початку доби у штабі нарахували 9 порушень режиму тиші з боку російських найманців.

Дивіться відео: Чому Іловайська трагедія не завершилася за п'ять років