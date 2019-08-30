01:29
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Я кожного вечора чекаю його вдома: українці у День пам'яті згадали полеглих героїв

      20 Читать новость на русском

      Вперше вся Україна офіційно вшанувала пам'ять полеглих воїнів у битві під Іловайськом. Цей день у 2014 році став найкривавішим за історію російсько-української війни. За оновленими даними, 420 військових полягли у боях за Україну. Ще 13 військових і досі перебувають у полоні, а щонайменше 10 – зникли безвісти.

      У пам'ять про загиблих захисників українці несуть соняхи до Стіни пам'яті біля Михайлівського монастиря. 

      Читайте також: Воєнний фотограф: В Україні не вміють пам’ятати своїх героїв

      Про тих, для кого війна закінчилася п'ять років тому під Іловайськом, розповіли рідні загиблих. Сестра військовослужбовця Дмитра, який служив у 55 механізованій бригаді під Іловайськом, згадала як рівно п'ять років тому у своє день народження його розстріляли росіяни.

      Це сталося, бо обіцяний ними "зелений коридор", яким би наші бійці мали вийти з оточення, перетворився коридор смерті. До Михайлівського собору жінка приїхала з Волинської області, аби покласти квіти до меморіалу пам'яті, який облаштували на мурах храму.

      Він якраз збирався їхати додому, їх мали відпустити вже вкінці. Сьогодні б йому мало бути 26,
      – сказала сестра загиблого в Іловайську Наталія.

      У руках багатьох, хто прийшов до меморіалу, соняхи. П'ять років тому ця квітка стала символом найкривавішої трагедії україно-російської війни. Адже чимало воїнів вижили завдяки їм. У полі з величезними соняшниками у людський ріст вони ховалися від ворожих снарядів.


      Меморіал пам'яті облаштували у мурі Михайлівського монастиря

      Однак 29 серпня згадували не лише Іловайськ, а й усіх загиблих у війні. Портрети тих, чиї імена вдалося встановити, нині розміщуються стінах Золотоверхого. І, на жаль, меморіал доповнюється мало не щотижня. За душі усіх їх нині молилися.

      Вони виконали заповідь любові до своїх ближніх, віддавши своє життя,
      – заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

      Загиблих нині згадували по всій Україні. У Дніпрі кілька сотень людей прийшли на Алею Героїв аби хвилиною мовчання віддати шану вбитим захисниками й друзям. Саме у це місто, п'ять років тому, доправляли найтяжчих поранених і тіла загиблих.

      Після Іловайська я перепоховала чоловіка майже через 11 місяців. Ми його 11 місяців шукали, коли вже народилися діти, то по їх ДНК дітей було встановлено збіг. І вже потім ми його з Краснопілля забрали й вже у 2015 році я поховала свого чоловіка,
      – згадала вдова загиблого військовослужбовця Марина Ковальова.


      У Дніпро доправляли найтяжчих поранених і загиблих


      Вшанування пам'яті у Дніпрі

      А у Харкові усі не байдужі нині зібралися біля пам'ятника Кобзарю. Родичі загиблих кажуть, що для них вони вічно живі.

      Я лягаю з ним, і встаю з ним, а так 24 була в Києві, йшла ходою. Для матері він завжди живий. Я його кожного вечора чекаю вдома, 
      – наголосила мати загиблого військового Валентина Білоцерківець.

      До слова, 29 серпня, на Донбасі проросійські військові продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. З початку доби у штабі нарахували 9 порушень режиму тиші з боку російських найманців.

      Дивіться відео: Чому Іловайська трагедія не завершилася за п'ять років

       

      blog_ava
      Кіссе у Раді спробував говорити українською: сміявся навіть Новінський – відео
      29 серпня
      10367
      Автор: Валерія Кірічєва, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Іловайська трагедія Епіфаній
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      28981
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      76
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 7569
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      6782
      Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра-міністра цифрової трансформації
      29 серпня , 23:30 Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра-міністра цифрової трансформації
      Ірина Поліщук 193
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук