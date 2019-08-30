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      Окупанти продовжують обстрілювати Донбас

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 29 серпня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил поруч Мар’їнки, Водяного, Новогнатівки, Гнутового, Лебединського, Талаківки та близько Павлополя.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Південного, Зайцевого, Луганського та Новолуганського.

      Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного.

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      Важливо! Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Його встановлено уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.


      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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