Окупанти продовжують обстрілювати Донбас

Упродовж доби 29 серпня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил поруч Мар’їнки, Водяного, Новогнатівки, Гнутового, Лебединського, Талаківки та близько Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Південного, Зайцевого, Луганського та Новолуганського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного.

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Важливо! Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Його встановлено уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу