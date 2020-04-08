Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинский военный получил ранение.

Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

Важно В военный госпиталь Киева прибыли 18 скорых с ранеными с передовой, – Кулеба

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил вблизи:

Павлополя;

Марьинки;

Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам неподалеку:

Новоалександровки;

Орехово;

Зайцево.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военных. Потери противника уточняются.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Последним погиб 23-летний Александр Маланчук из Черновцов. Поименный список героев – здесь.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала