Окупанти поранили українського військового на Донбасі

Від початку доби збройні формування Російської Федерації вже 7 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів український військовий зазнав поранення.

Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил поблизу:

Павлополя;

Мар’їнки;

Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів неподалік:

Новоолександрівки;

Оріхового;

Зайцевого.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Усі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військових. Втрати противника уточнюються.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу