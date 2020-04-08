Окупанти поранили українського військового на Донбасі
Від початку доби збройні формування Російської Федерації вже 7 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів український військовий зазнав поранення.
Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил поблизу:
- Павлополя;
- Мар’їнки;
- Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів неподалік:
- Новоолександрівки;
- Оріхового;
- Зайцевого.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.
Усі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військових. Втрати противника уточнюються.
Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.
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