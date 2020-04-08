18:23
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Окупанти поранили українського військового на Донбасі

      - Читать новость на русском
      Український воїн отримав поранення на Донбасі / 24 канал

      Від початку доби збройні формування Російської Федерації вже 7 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів український військовий зазнав поранення.

      Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

      Важливо До військового шпиталю Києва прибули 18 швидких з пораненими з передової, – Кулеба

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил поблизу:

      • Павлополя;
      • Мар’їнки;
      • Старогнатівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів неподалік:

      • Новоолександрівки;
      • Оріхового;
      • Зайцевого.

      Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

      Усі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військових. Втрати противника уточнюються.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв тут.

      окупований донбас карта
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Проросійські бойовики Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 17:24 Пошуки крайнього: хто винен в епідемії коронавірусу
      Богдан Мірошниченко