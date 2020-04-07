До військового шпиталю Києва прибули 18 швидких з пораненими з передової, – Кулеба

До київського військового госпіталю в Києві 7 квітня прибули 18 "швидких" з передової. У них привезли поранених українських бійців.

Попри епідемію коронавірусу, в Україні триває війна. Про це у твіттері написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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До київського військового госпіталю 7 квітня прибули 18 "швидких" з пораненими з передової,

– повідомив Кулеба.

Серед них є українські захисники з ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями.

Кулеба наголосив, що про таку сумну реальність не можна забувати. "Навіть коли у всіх новинах – коронавірус", – додав міністр.

Фото зі "швидкими" з передової у мережі опублікувала Тетяна Руденька. Вона звернулася до небайдужих з проханням допомогти військовим.



У військовий госпіталь Києва прибули швидкі з передової / Фейсбук Тетяни Руденької

Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями. Це сумна реальність, про яку не можна забувати. Навіть коли у всіх новинах — коронавірус. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2020

Зверніть увагу! Протягом 6 квітня проросійські бойовики 8 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. На щастя, військові ЗСУ не постраждали.