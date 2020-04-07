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      До військового шпиталю Києва прибули 18 швидких з пораненими з передової, – Кулеба

      - Читать новость на русском
      До військового шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової / Фейсбук Тетяни Руденької

      До київського військового госпіталю в Києві 7 квітня прибули 18 "швидких" з передової. У них привезли поранених українських бійців.

      Попри епідемію коронавірусу, в Україні триває війна. Про це у твіттері написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

      Зверніть увагу На Донбасі під обстріл потрапив автомобіль із журналістами: фото

      До київського військового госпіталю 7 квітня прибули 18 "швидких" з пораненими з передової,
      – повідомив Кулеба.

      Серед них є українські захисники з ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями.

      Кулеба наголосив, що про таку сумну реальність не можна забувати. "Навіть коли у всіх новинах – коронавірус", – додав міністр.

      Фото зі "швидкими" з передової у мережі опублікувала Тетяна Руденька. Вона звернулася до небайдужих з проханням допомогти військовим.


      У військовий госпіталь Києва прибули швидкі з передової / Фейсбук Тетяни Руденької

      Зверніть увагу! Протягом 6 квітня проросійські бойовики 8 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. На щастя, військові ЗСУ не постраждали.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Постраждалі МЗС України Лікування Війна на Донбасі Микола Кулеба
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