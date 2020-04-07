До військового шпиталю Києва прибули 18 швидких з пораненими з передової, – Кулеба
До київського військового госпіталю в Києві 7 квітня прибули 18 "швидких" з передової. У них привезли поранених українських бійців.
Попри епідемію коронавірусу, в Україні триває війна. Про це у твіттері написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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До київського військового госпіталю 7 квітня прибули 18 "швидких" з пораненими з передової,
– повідомив Кулеба.
Серед них є українські захисники з ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями.
Кулеба наголосив, що про таку сумну реальність не можна забувати. "Навіть коли у всіх новинах – коронавірус", – додав міністр.
Фото зі "швидкими" з передової у мережі опублікувала Тетяна Руденька. Вона звернулася до небайдужих з проханням допомогти військовим.
У військовий госпіталь Києва прибули швидкі з передової / Фейсбук Тетяни Руденької
Зверніть увагу! Протягом 6 квітня проросійські бойовики 8 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. На щастя, військові ЗСУ не постраждали.
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