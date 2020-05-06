Оккупанты ранили украинского военнослужащего, но получили достойный отпор

С начала суток вооруженные формирования России уже 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский военнослужащий, однако бойцы дали достойный отпор оккупационным войскам.

Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями вооружения, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в Фейсбуке.

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Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку:

Авдеевки;

Павлополя;

Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь вблизи населенного пункта Попасная.

Вследствие обстрелов украинский военнослужащий получил ранение. Однако в пресс-штабе заверили, что наши военнослужащие действовали адекватно в соответствии с обстановкой и приняли меры, чтобы подавить противника.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С началу 2020 года в результате обстрелов погибли 48 военных. Поименный список – ищите по ссылке.



Карта оккупированных территорий/ 24 канал