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      Оккупанты ранили украинского военнослужащего, но получили достойный отпор

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      На Донбассе ранили украинского военнослужащего
      На Донбассе ранили украинского военнослужащего / 24 канал

      С начала суток вооруженные формирования России уже 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранения украинский военнослужащий, однако бойцы дали достойный отпор оккупационным войскам.

      Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями вооружения, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в Фейсбуке.

      Между тем Ермак хочет привлечь к переговорам по Донбассу людей с ОРДЛО

      Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку:

      • Авдеевки;
      • Павлополя;
      • Песков.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики из станковых противотанковых гранатометов вели огонь вблизи населенного пункта Попасная.

      Вследствие обстрелов украинский военнослужащий получил ранение. Однако в пресс-штабе заверили, что наши военнослужащие действовали адекватно в соответствии с обстановкой и приняли меры, чтобы подавить противника.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С началу 2020 года в результате обстрелов погибли 48 военных. Поименный список – ищите по ссылке.

       

      війна на донбасі схід карта
      Карта оккупированных территорий/ 24 канал

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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