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      Окупанти поранили українського військового та отримали гідну відсіч

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      На Донбасі поранили українського воїна
      На Донбасі поранили українського воїна / 24 канал

      Від початку доби збройні формування Росії уже 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий, однак бійці дали гідну відсіч окупаційним військам.

      Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

      Тим часом Єрмак хоче залучити до переговорів по Донбасу людей з ОРДЛО

      Більшість обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік:

      • Авдіївки;
      • Павлополя;
      • Пісків.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь поблизу населеного пункту Попасна.

      Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення. Однак у пресштабі запевнили, що наші воїни діяли адекватно відповідно до обстановки і вжили заходів, щоб придушити противника.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року внаслідок обстрілів загинули 48 військових. Поіменний список – шукайте за посиланням.

      війна на донбасі схід карта
      Карта окупованих територій / 24 канал

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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