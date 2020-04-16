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      Оккупанты скрывают смертность от коронавируса на Донбассе

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      На Донбассе скрывают реальную ситацию с коронавирусом / Иллюстративное фото, Зайцево на Донбассе/24 канал

      На оккупированном Донбассе пророссийские боевики скрывают реальную ситуацию с распространением COVID-19. Более того они отрицают наличие летальных случаев от осложнений, вызванных инфекцией. Так же действует и оккупационная власть Крыма.

      Впрочем, данная статистика не соответствует действительности, уровень заболеваемости выше. В частности, летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса были зафиксированы на оккупированной Луганщине еще в марте. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

      К теме Больше всего от COVID-19 может пострадать оккупированный Донбасс, – исследователь

      Так, 4 апреля от коронавируса умер гражданин в Амвросиевской больнице, однако этот факт скрывается, вся медицинская документация изъята,
      – убеждают в ведомстве.

      Там говорят, что после огласки в СМИ информации о случае в Амвросиевке боевики принимают дополнительные меры для сокрытия правды.

      Врачей заставляют подписывать обязательство о неразглашении информации, физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными. Так, например, произошло 11 апреля с Рудничной больницей в Макеевке и в клинической больнице №16 Донецка.

      Во всех летальных случаях с симптомами коронавируса указываются другие причины смерти.

      По состоянию на 15 апреля оккупационные администрации признали такое количество инфицированных коронавирусом:

      • в Крыму – 34 человека (более 2,7 тысячи в различных режимах медицинского надзора);
      • в Севастополе – 8 человек (более 1,3 тысячи человек в различных режимах медицинского надзора);
      • на оккупированной Донетчине – 22 человека (около 9 тысяч в разных режимах медицинского надзора);
      • на оккупированной Луганщине – 16 человек (около 4 тысяч в разных режимах медицинского наблюдения).

      При этом наличие летальных исходов на всех этих территориях отрицается.

      Кстати, последний случай заражения коронавирусом во временно оккупированном Севастополе связан с возвратом из Москвы военнослужащего Черноморского флота РФ. С 15 апреля оккупационная власть переводит Севастополь в режим закрытого города, в который можно будет попасть только по пропускам. Но эти ограничения не распространяются на военнослужащих, которые, в частности, прибывают из России.

      Обратите внимание Российские оккупанты закрывают Севастополь из-за коронавируса: подробности

      В Минреинтеграции также замечают: 5 апреля в Донецке с установленным диагнозом COVID-19 был госпитализирован сотрудник ФСБ РФ, который недавно прибыл из России. В военные госпитали, расположенные в Крыму и Севастополе, направляются инфицированные коронавирусом военные из Южного военного округа России, это вызывает негативную реакцию местного населения.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Пророссийские боевики Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Коронавирус в Украине
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