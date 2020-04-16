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      Окупанти приховують смертність від коронавірусу на Донбасі

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      На Донбасі приховують реальну ситацію з коронавірусом / Ілюстративне фото, Зайцеве на Донбасі / 24 канал

      На окупованому Донбасі проросійські бойовики приховують реальну ситуацію з поширення COVID-19. Ба більше – вони заперечують наявність летальних випадків від ускладнень, спричинених інфекцією. Так само діє й окупаційна влада Криму.

      Втім, вказана статистика не відповідає дійсності, рівень захворюваності вищий. Зокрема, летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу були зафіксовані на окупованій Луганщині ще у березні. Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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      Так, 4 квітня від коронавірусу помер громадянин в Амвросіївській лікарні, однак цей факт приховується, уся медична документація вилучена,
      – переконують у відомстві.

      Там кажуть, що після розголосу в ЗМІ інформації про випадок в Амвросіївці бойовики вживають додаткових заходів для приховування правди.

      Лікарів змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення інформації, фізично блокують у медичних закладах разом з інфікованими. Так, приміром, сталося 11 квітня з Рудничною лікарнею в Макіївці та у клінічній лікарні №16 Донецька.

      В усіх летальних випадках з симптомами коронавірусу зазначаються інші причини смерті.

      Станом на 15 квітня окупаційні адміністрації визнали таку кількість інфікованих коронавірусом:

      • у Криму – 34 особи (понад 2,7 тисячі у різних режимах медичного нагляду);
      • у Севастополі – 8 осіб (понад 1,3 тисячі осіб у різних режимах медичного нагляду);
      • на окупованій Донеччині – 22 особи (близько 9 тисяч у різних режимах медичного нагляду);
      • на окупованій Луганщині – 16 осіб (близько 4 тисяч у різних режимах медичного нагляду).

      При цьому наявність летальних випадків на усіх цих територіях заперечується.

      До речі, останній випадок зараження коронавірусом в тимчасово окупованому Севастополі пов'язаний з поверненням з Москви військовослужбовця Чорноморського флоту РФ. З 15 квітня окупаційна влада переводить Севастополь у режим закритого міста, до якого можна буде потрапити тільки за перепустками. Але ці обмеження не поширюються на військовослужбовців, які, зокрема, прибувають з Росії.

      Зверніть увагу Російські окупанти закривають Севастополь через коронавірус: подробиці

      У Мінреінтеграції також зауважують: 5 квітня у Донецьку зі встановленим діагнозом COVID-19 був госпіталізований співробітник ФСБ РФ, який нещодавно прибув з Росії. До військових шпиталів, розташованих у Криму і Севастополі, направляються інфіковані коронавірусом військові з Південного військового округу Росію, це викликає негативну реакцію місцевого населення.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Криму Україна – Росія Анексія Криму Проросійські бойовики Новини Луганська Новини Донецька Окуповані території Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України
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