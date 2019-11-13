Оккупанты в который раз обстреляли Донбасс: есть раненые

В течении 12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных подорвались на взрывчатке и получили ранения.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов неподалеку:

Песков;

Верхнеторецкого;

Славного;

Березового;

Красногоровки;

Марьинки;

Тарамчука;

Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов вблизи:

Хутора Возьного;

Южного;

Золотого (за пределами участка разведения)

Луганского;

Троицкого.

Вчера, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил. Что известно об их состоянии – читайте здесь.

С начала этих суток российские оккупационные войска уже 1 раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Важно: Все препятствия для "нормандской встречи" были сняты, – пресс-секретарь Кучмы

Заметим, что разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской, №2 в районе Золотого и №3 возле Петровского. Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате.

По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала