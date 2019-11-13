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      Оккупанты в который раз обстреляли Донбасс: есть раненые

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      Оккупанты в который раз обстреляли Донбасс
      Оккупанты в который раз обстреляли Донбасс / narodna-pravda.ua

      В течении 12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных подорвались на взрывчатке и получили ранения.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС в фейсбуке.

      Читайте также: В перерывах между перестрелками создавал картины: как ветеран реабилитируется от ужасов войны

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов неподалеку:

      • Песков;
      • Верхнеторецкого;
      • Славного;
      • Березового;
      • Красногоровки;
      • Марьинки;
      • Тарамчука;
      • Пищевика.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов вблизи:

      • Хутора Возьного;
      • Южного;
      • Золотого (за пределами участка разведения)
      • Луганского;
      • Троицкого.

      Вчера, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил. Что известно об их состоянии – читайте здесь.

      С начала этих суток российские оккупационные войска уже 1 раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

      Важно: Все препятствия для "нормандской встречи" были сняты, – пресс-секретарь Кучмы

      Заметим, что разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской, №2 в районе Золотого и №3 возле Петровского. Все разведения происходят в пределах Минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      карта окупованих теритоій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Донецка Новости Луганска
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