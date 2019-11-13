Окупанти вкотре обстріляли Донбас: є поранені

Упродовж 12 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових підірвалися на вибухівці і отримали поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів неподалік:

Пісків;

Верхньоторецького;

Славного;

Березового;

Красногорівки;

Мар'їнки;

Тарамчука;

Пищевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів поблизу:

Хутора Вільного;

Південного;

Золотого (поза межами ділянки розведення);

Луганського;

Троїцького.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил. Що відомо про їх стан – читайте тут.

З початку цієї доби російські окупаційні війська уже 1 раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.

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Зауважимо, що розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської, №2 в районі Золотого та №3 біля Петрівського. Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу