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      Окупанти вкотре обстріляли Донбас: є поранені

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      Окупанти вкотре обстріляли Донбас
      Окупанти вкотре обстріляли Донбас / narodna-pravda.ua

      Упродовж 12 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових підірвалися на вибухівці і отримали поранення.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів неподалік:

      • Пісків;
      • Верхньоторецького;
      • Славного;
      • Березового;
      • Красногорівки;
      • Мар'їнки;
      • Тарамчука;
      • Пищевика.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів поблизу:

      • Хутора Вільного;
      • Південного;
      • Золотого (поза межами ділянки розведення);
      • Луганського;
      • Троїцького.

      Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил. Що відомо про їх стан – читайте тут.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська уже 1 раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає.

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      Зауважимо, що розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської, №2 в районі Золотого та №3 біля Петрівського. Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.

      За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      карта окупованих теритоій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська
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