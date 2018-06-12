Оккупанты в очередной раз использовали запрещенное вооружение на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 11 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 27 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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"На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение", – подчеркивают украинские военные.

Так, на Луганском направлении пророссийские наемники били по защитникам Украины в районе населенного пункта Новотошковского, а на Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

Относительно Донецкого направления, то активность оккупантов наблюдалась вблизи Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация и на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Заметим, что во время боевых действий в минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения, потерь нет, но, по данным разведки, два оккупанта были уничтожены и трое ранены.

Напомним, накануне 24 канал сообщал, что пророссийские оккупанты разрушили дом гражданских в Зайцево.