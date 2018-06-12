Окупанти вкотре використали заборонене озброєння на Донбасі

Упродовж минулої доби, 11 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно-контрольованою. Російсько-окупаційні війська 27 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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"На використання окупантами артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали адекватним вогнем та не дозволили ворогу покращити тактичне положення", – підкреслюють українські військові.

Так, на Луганському напрямку проросійські найманці били по захисниках України в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Троїцьке та Світлодарськ.

Щодо Донецького напрямку, то активність окупантів спостерігалася поблизу Авдіївки та Пісків. Залишалась напруженою ситуація і на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Ломакине, Водяне та Широкине.

Зауважимо, що під час бойових дій минулої доби три українських військовослужбовці зазнали поранень, втрат немає, натомість, за даними розвідки, двох окупантів було знищено та трьох поранено.

Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомляв, що проросійські окупанти зруйнували будинок цивільних у Зайцевому.