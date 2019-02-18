Оккупанты выдали детям учебники, разжигающие ненависть к крымским татарам: фото

Оккупанты напечатали учебник "История Крыма", в котором продублированы советские тезисы о крымских татарах. В частности, им приписывают сотрудничество с фашистами и "особые блага" в ссылке.

Учебник для 10 класса недавно появился в школах оккупированного полуострова, сообщают эксперты Крымской правозащитной группы.

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Именно в нем находятся высказывания, разжигающие ненависть к крымскотатарскому народу.

Речь идет об утверждении, что якобы во время Второй мировой войны часть крымских татар встречала немецких оккупантов цветами и вином. Кроме того, авторы учебника уверяют, что представители крымскотатарского народа были более активно вовлечены в коллаборационистскую деятельность, чем другие этнические группы Крыма.



Учебник получают ученики 10 классов/ Crimean Human Rights Group

Оккупанты также пытаются убедить школьников, что крымским татарам в местах выселения бесплатно предоставляли пищу, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья.

Эти утверждения являются спорными и не имеют массовых подтверждений со стороны очевидцев и пострадавших. Таким образом, в общем контексте представленной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. В частности, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа,

– отмечают правозащитники.

Эксперты отмечают, что учебник необходимо немедленно изъять из списка учебных пособий. Правозащитники добавляют, что в подконтрольных Кремлю СМИ разжигание ненависти к крымским татарам, украинцам и другим группам – частое явление.



Правозащитники бьют тревогу/ Crimean Human Rights Group

Руководитель Центра гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова отмечает, что такие формулировки в учебнике могут привести к возникновению межэтнических конфликтов.

"У власти Крыма очень целенаправленная политика разжигания межнациональной розни. В течение 5 лет, начиная с 2014 года, делается все возможное, чтобы расколоть крымское сообщество, создать условия для этнических конфликтов на бытовом уровне", – отмечает она.



Учебник повторяет тезисы СССР/ Crimean Human Rights Group



Разжигание вражды может иметь серьезные последствия / Crimean Human Rights Group

Правозащитница отмечает, что количество детей, которые могут начать изучать крымскую историю по этому учебнику, примерно 10-15 тысяч школьников в год. И это только в том случае, если по этому "учебнику" будут учиться только 10-классники.

Такие мегаманипуляции сознанием подрастающего поколения, несомненно, будут иметь серьезные последствия. Как трагедия с массовыми убийствами в Керчи непосредственно связана с массовой милитаризацией сознания, так и внедрение подобных учебников может привести к преступлениям на почве ненависти в отношении крымских татар,

– считает Потапова.

Отметим, оккупанты активно привлекают детей к пророссийской пропаганде. Так, на базе городского Дома офицеров пророссийская власть создала так называемый "дом юнармии". Там военные учат школьников обращаться с оружием. Кроме того, оккупанты решили обучать детей военному делу. В Судаке уже открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".