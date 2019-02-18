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      Оккупанты выдали детям учебники, разжигающие ненависть к крымским татарам: фото

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      В оккупированном Крыму распространяют учебник, который разжигает ненависть к крымским татарам
      В оккупированном Крыму распространяют учебник, который разжигает ненависть к крымским татарам / Crimean Human Rights Group

      Оккупанты напечатали учебник "История Крыма", в котором продублированы советские тезисы о крымских татарах. В частности, им приписывают сотрудничество с фашистами и "особые блага" в ссылке.

      Учебник для 10 класса недавно появился в школах оккупированного полуострова, сообщают эксперты Крымской правозащитной группы.

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      Именно в нем находятся высказывания, разжигающие ненависть к крымскотатарскому народу.

      Речь идет об утверждении, что якобы во время Второй мировой войны часть крымских татар встречала немецких оккупантов цветами и вином. Кроме того, авторы учебника уверяют, что представители крымскотатарского народа были более активно вовлечены в коллаборационистскую деятельность, чем другие этнические группы Крыма.

      Підручник окупований Крим
      Учебник получают ученики 10 классов/ Crimean Human Rights Group

      Оккупанты также пытаются убедить школьников, что крымским татарам в местах выселения бесплатно предоставляли пищу, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья.

      Эти утверждения являются спорными и не имеют массовых подтверждений со стороны очевидцев и пострадавших. Таким образом, в общем контексте представленной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. В частности, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа,
      – отмечают правозащитники.

      Эксперты отмечают, что учебник необходимо немедленно изъять из списка учебных пособий. Правозащитники добавляют, что в подконтрольных Кремлю СМИ разжигание ненависти к крымским татарам, украинцам и другим группам – частое явление.


      Правозащитники бьют тревогу/ Crimean Human Rights Group

      Руководитель Центра гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова отмечает, что такие формулировки в учебнике могут привести к возникновению межэтнических конфликтов.

      "У власти Крыма очень целенаправленная политика разжигания межнациональной розни. В течение 5 лет, начиная с 2014 года, делается все возможное, чтобы расколоть крымское сообщество, создать условия для этнических конфликтов на бытовом уровне", – отмечает она.

      Окупований Крим підручіник
      Учебник повторяет тезисы СССР/ Crimean Human Rights Group


      Разжигание вражды может иметь серьезные последствия      / Crimean Human Rights Group

      Правозащитница отмечает, что количество детей, которые могут начать изучать крымскую историю по этому учебнику, примерно 10-15 тысяч школьников в год. И это только в том случае, если по этому "учебнику" будут учиться только 10-классники.

      Такие мегаманипуляции сознанием подрастающего поколения, несомненно, будут иметь серьезные последствия. Как трагедия с массовыми убийствами в Керчи непосредственно связана с массовой милитаризацией сознания, так и внедрение подобных учебников может привести к преступлениям на почве ненависти в отношении крымских татар,
      – считает Потапова.

      Отметим, оккупанты активно привлекают детей к пророссийской пропаганде. Так, на базе городского Дома офицеров пророссийская власть создала так называемый "дом юнармии". Там военные учат школьников обращаться с оружием. Кроме того, оккупанты решили обучать детей военному делу. В Судаке уже открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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