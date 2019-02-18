Окупанти видали дітям підручники, що розпалюють ненависть до кримських татар: фото

Окупанти надрукували підручник "Історія Криму", у якому продубльовані радянські тези про кримських татар. Зокрема, їм приписують співпрацю з фашистами та "особливі блага" у засланні.

Підручник для 10 класу нещодавно з’явився у школах окупованого півострова, повідомляють експерти Кримської правозахисної групи.

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Саме у ньому є висловлювання, що розпалюють ненависть до кримськотатарського народу.

Мова йде про твердження, що нібито під час Другої світової війни частина кримських татар зустрічала німецьких окупантів квітами й вином. Окрім того, автори підручника запевняють, що представники кримськотатарського народу були активніше залучені до колабораціоністської діяльності, аніж інші етнічні групи Криму.



Підручник отримують учні 10 класів/ Crimean Human Rights Group

Окупанти також намагаються переконати школярів, що кримським татарам у місцях виселення безкоштовно надавали їжу, присадибні ділянки й позики на будівництво житла.

Ці твердження є спірними й не мають масових підтверджень з боку очевидців та потерпілих. Таким чином, у загальному контексті поданої в підручнику інформації вбачаються прояви мови ворожнечі. А саме, публікації висловлювань, які піддають сумніву загальновизнані історичні факти насильства і дискримінації під час депортації кримськотатарського народу,

– наголошують правозахисники.

Експерти наголошують, що підручник необхідно негайно вилучити зі списку навчальних посібників. Правозахисники додають, що у підконтрольних Кремлю ЗМІ розпалювання ненависті до кримських татар, українців та інших груп є частим явищем.



Правозахисники б'ють на сполох/ Crimean Human Rights Group

Керівник Центру громадянської освіти "Альменда" Валентина Потапова зазначає, що такі формулювання в підручнику можуть призвести до виникнення міжетнічних конфліктів.

"У влади Криму дуже цілеспрямована політика розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Протягом 5 років, починаючи з 2014 року, робиться все можливе, щоб розколоти кримську спільноту, створити умови для етнічних конфліктів на побутовому рівні", – зазначає вона.



Підручник повторює тези СРСР/ Crimean Human Rights Group



Розпалювання ворожнечі може мати серйозні наслідки/ Crimean Human Rights Group



Правозахисниця зазначає, що кількість дітей, які можуть почати вивчати кримську історію за цим підручником, приблизно 10-15 тисяч школярів на рік. І це лише в тому разі, якщо за цим "підручником" вчитимуться тільки 10-класники.

Такі мегаманіпуляції свідомістю підростаючого покоління, поза сумнівом, матимуть серйозні наслідки. Як трагедія з масовими вбивствами в Керчі безпосередньо пов'язана з масовою мілітаризацією свідомості, так і впровадження подібних підручників може призвести до злочинів на ґрунті ненависті щодо кримських татар,

– вважає Потапова.

Зазначимо, окупанти активно залучать дітей до проросійьскох пропаганди. Так, на базі міського Будинку офіцерів проросійська влада створила так званий "будинок юнарміі". Там військові вчать школярів поводитися зі зброєю. Окрім того, окупанти вирішила навчати дітей військовій справі. У Судаку вже відкрили дитячий табір "військово-патріотичної спрямованості".