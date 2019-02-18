13:23
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Окупанти видали дітям підручники, що розпалюють ненависть до кримських татар: фото

      3492 Читать новость на русском
      В окупованому Криму поширюють підручник, що розпалює ненависть до кримських татар
      В окупованому Криму поширюють підручник, що розпалює ненависть до кримських татар / Crimean Human Rights Group

      Окупанти надрукували підручник "Історія Криму", у якому продубльовані радянські тези про кримських татар. Зокрема, їм приписують співпрацю з фашистами та "особливі блага" у засланні.

      Підручник для 10 класу нещодавно з’явився у школах окупованого півострова, повідомляють експерти Кримської правозахисної групи.

      Читайте також: "Пастка": головну проблему Кримського мосту показали на фото

      Саме у ньому є висловлювання, що розпалюють ненависть до кримськотатарського народу.

      Мова йде про твердження, що нібито під час Другої світової війни частина кримських татар зустрічала німецьких окупантів квітами й вином. Окрім того, автори підручника запевняють, що представники кримськотатарського народу були активніше залучені до колабораціоністської діяльності, аніж інші етнічні групи Криму.

      Підручник окупований Крим
      Підручник отримують учні 10 класів/ Crimean Human Rights Group

      Окупанти також намагаються переконати школярів, що кримським татарам у місцях виселення безкоштовно надавали їжу, присадибні ділянки й позики на будівництво житла.

      Ці твердження є спірними й не мають масових підтверджень з боку очевидців та потерпілих. Таким чином, у загальному контексті поданої в підручнику інформації вбачаються прояви мови ворожнечі. А саме, публікації висловлювань, які піддають сумніву загальновизнані історичні факти насильства і дискримінації під час депортації кримськотатарського народу,
      – наголошують правозахисники.

      Експерти наголошують, що підручник необхідно негайно вилучити зі списку навчальних посібників. Правозахисники додають, що у підконтрольних Кремлю ЗМІ розпалювання ненависті до кримських татар, українців та інших груп є частим явищем.


      Правозахисники б'ють на сполох/ Crimean Human Rights Group

      Керівник Центру громадянської освіти "Альменда" Валентина Потапова зазначає, що такі формулювання в підручнику можуть призвести до виникнення міжетнічних конфліктів.

      "У влади Криму дуже цілеспрямована політика розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Протягом 5 років, починаючи з 2014 року, робиться все можливе, щоб розколоти кримську спільноту, створити умови для етнічних конфліктів на побутовому рівні", – зазначає вона.

      Окупований Крим підручіник
      Підручник повторює тези СРСР/ Crimean Human Rights Group


      Розпалювання ворожнечі може мати серйозні наслідки/ Crimean Human Rights Group

      Правозахисниця зазначає, що кількість дітей, які можуть почати вивчати кримську історію за цим підручником, приблизно 10-15 тисяч школярів на рік. І це лише в тому разі, якщо за цим "підручником" вчитимуться тільки 10-класники.

      Такі мегаманіпуляції свідомістю підростаючого покоління, поза сумнівом, матимуть серйозні наслідки. Як трагедія з масовими вбивствами в Керчі безпосередньо пов'язана з масовою мілітаризацією свідомості, так і впровадження подібних підручників може призвести до злочинів на ґрунті ненависті щодо кримських татар,
      – вважає Потапова.

      Зазначимо, окупанти активно залучать дітей до проросійьскох пропаганди. Так, на базі міського Будинку офіцерів проросійська влада створила так званий "будинок юнарміі". Там військові вчать школярів поводитися зі зброєю. Окрім того, окупанти вирішила навчати дітей військовій справі. У Судаку вже відкрили дитячий табір "військово-патріотичної спрямованості".

      blog_ava
      Супрун пояснила, чи варто вести дитину з кашлем до садка чи школи
      сьогодні
      2603
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Новини Криму Анексія Криму Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      сьогодні , 13:00 Президентські вибори 2019: що обіцяють кандидати
      Крістіна Бердинських 119
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сьогодні , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 703
      Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      сьогодні , 09:03 Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      Євгенія Мазур 3
      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      Ольга Черненко 1485
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 лютого , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1206
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук