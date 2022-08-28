Ребенок из оккупированной Херсонщины умер после поездки в российский лагерь

На оккупированной Херсонщине умер ребенок после поездки в российский лагерь в Адыгее. Маленькая девочка не получила должной медицинской помощи.

На обратном пути ребенку было плохо всю дорогу. Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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В Херсонской области умер ребенок

27 августа в Геническе похоронили девочку, приехавшую из лагеря из Адыгеи. Она умерла через пол дня после поездки.

Ребенку было плохо всю дорогу, его не завезли в больницу ни в Симферополе, нигде... А дотащили домой, а там уже никто не смог спасти. Детей туда ездило очень много,

– отметил Данилов.

Оккупанты в "фильтрационных" лагерях дошли до допросов детей

российские захватчики не доверяют местным жителям Мариуполя, поэтому стараются их всячески допросить. Дошли они до особо циничных методов: после расспросов у родителей начинают делать специальный допрос их детям , чтобы выявить потенциальную ложь.

"Пытаются поймать родителей на лжи. Я не знаю, как это назвать. Какое слово может передать. Ярость. Просто ярость", – рассказал Петр Андрющенко.

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