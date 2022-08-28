На зворотному шляху дитині було зле всю дорогу. Про це повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Зверніть увагу Для допитів та катувань: у США сказали, скільки "фільтраційних" таборів на окупованих територіях

На Херсонщині померла дитина

27 серпня у Генічеську поховали дівчинку, яка приїхала з табору з Адигеї. Вона померла через пів дня після поїздки.

Дитині було погано всю дорогу, її не завезли в лікарню ні в Сімферополі, ніде... А дотягнули додому, а там вже ніхто не зміг врятувати.. Дітей туди їздило дуже багато,

– зазначив Данилов.

Окупанти у "фільтраційних" таборах дійшли до допитів дітей

російські загарбники не довіряють місцевим мешканцям Маріуполя, тому намагаються всіляко їх допитати. Дійшли вони до особливо цинічних методів: після випитувань у батьків починають робити спеціальний допит їхнім дітям, щоб виявити потенційну брехню.

"Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю, як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто лють", – розповів Петро Андрющенко.

Варто переглянути – окупанти посилили фільтраційні заходи у Маріуполі: дивіться відео