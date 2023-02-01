Очень сложно нашим людям, – Соболевский рассказал, что происходит на оккупированной Херсонщине

На временно оккупированной территории левобережья Херсонской области сейчас очень сложная ситуация. Россияне безумно давят на местных, а уехать оттуда довольно тяжело.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, на левобережье Херсонщины сейчас ужасно. Оккупанты закрывают медицинские учреждения и каждую неделю проводят различные фильтрационные мероприятия.

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Каждую неделю проводят фильтрацию

Как отметил Соболевский, местным сейчас очень сложно на левобережье Херсона. Оккупанты терроризируют людей.

Фактически каждую неделю есть подтвержденная информация, что они закрывают очередной населенный пункт на несколько часов. Обыскивают каждого человека и каждый дом. Проверка телефонов и документов. Также есть безумное давление на предприятия, чтобы там не использовали гривну. Так же давят на родителей, которые не отдали детей в "местные российские школы",

– заметил Соболевский.

Уехать оттуда достаточно сложно. Маршрут через Васильевку Запорожской области сейчас не действует. Поэтому единственный более или менее безопасный вариант – через Крым и территорию России в другие страны.

Какая ситуация на левобережье Херсонщины: смотрите видео

Когда захватчики только оккупировали Херсонщину, то пытались свозить туда жителей Крыма и россиян, ведь местные отказывались сотрудничать. Сейчас ситуация другая. Разных "туристов" в регионе стало меньше после побега с правобережья и из-за злобы местных жителей. Сейчас у россиян настоящая кадровая катастрофа на левобережье Херсонщины.

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