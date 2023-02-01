Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, на лівобережжі Херсонщини зараз коїться жахіття. Окупанти закривають медичні заклади і кожного тижня проводять різні фільтраційні заходи.
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Кожного тижня проводять фільтрацію
Як наголосив Соболевський, місцевим зараз дуже складно на лівобережжі Херсонщини. Окупанти тероризують людей.
Фактично кожного тижня є підтверджена інформація, що вони закривають черговий населений пункт на кілька годин. Обшукують кожну людину та кожен будинок. Перевіряють телефони та документи. Також є шалений тиск на підприємства, щоб там не використовували гривню. Так само тиснуть на батьків, які не віддали дітей в "місцеві російські школи",
– зауважив Соболевський.
Виїхати звідти досить складно. Маршрут через Василівку Запорізької області зараз не діє. Тому єдиний більш-менш безпечний варіант – через Крим та територію Росії в інші країни.
Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео
Коли загарбники тільки окупували Херсонщину, то намагалися звозити туди мешканців Криму та росіян, адже місцеві відмовлялися співпрацювати. Зараз ситуація інша. Різних "туристів" в регіоні поменшало після втечі з правобережжя та через злість місцевих мешканців. Зараз в росіян справжня кадрова катастрофа на лівобережжі Херсонщини.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Російські загарбники регулярно обстрілюють деокупований Херсон. До прикладу, 29 січня ворог гатив по житлових кварталах міста.
- В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Росія обстріляла обласну клінічну лікарню в Херсоні. Була поранена медсестра, але жінку вже прооперували.
- А за 31 січня російські загарбники 42 рази обстрілювати територію Херсонщини. Були атаки з артилерії, РСЗВ та мінометів.