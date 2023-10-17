Заставляют голодать или брать российские паспорта: оккупанты усилили террор на Херсонщине

Украинцы на оккупированной Херсонщине не могут получить какую-либо гуманитарную помощь, если у них нет российского паспорта. Оккупанты заставляют либо голодать тех людей, которые не могут работать, либо брать российские паспорта.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что более-менее люди живут в селах.

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"Чем дальше – тем жестче этот террор. В селах еще более-менее. Люди имеют какие-то запасы, они сделали их на зиму. Что происходит в городах – сложно представить", – сказал Никитенко.

Люди пытаются уезжать с временно оккупированных территорий. Например, часть жителей уехала из Олешек. До полномасштабной войны России против Украины там жило около 15 тысяч человек. В настоящее время, по словам редактора херсонского вебсайта, по всей видимости, осталось всего несколько тысяч.

Жители временно оккупированной Херсонщины выезжают на подконтрольную украинским властям территорию через Европу.

Много случаев было, что из тех же Олешек человек уезжал, проезжал тысячи километров вокруг, через оккупированный Крым, Россию, Европу и возвращался в Украину,

– отметил Сергей Никитенко.

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Проблемы с медициной

Есть огромные проблемы на временно оккупированной Херсонщине с доступом к медицине. Захватчики еще осенью 2022 года разграбили некоторые больницы. В частности, скадовскую и каховскую. А сейчас якобы снова "запускают" медицинские учреждения.

"Скадовская больница работает при том, что врачей там очень мало. Людей уже с серьезными болезнями отправляют во временно оккупированный Крым, потому что во временно оккупированной Херсонской области недостаточно врачей", – подчеркнул редактор херсонского вебсайта "Мост".

Что происходит на временно оккупированной Херсонщине