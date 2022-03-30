В оккупированной Балаклее неизвестный герой попытался сорвать со здания российский флаг

Город Балаклея в Харьковской области находится под временной оккупацией врага. Однако там неизвестный герой пытался сорвать с админздания российский флаг.

В сети обнародовали видео из оккупированной российскими захватчиками Балаклеи. На нем неизвестный решил показать, как в городе относятся к оккупантам.

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Мужчина пытался сорвать российский флаг со здания

Герой взобрался на админздание города и попытался сорвать флаг государства-агрессора, который туда установили россияне. Мужчине это почти удалось. Однако его заметили захватчики и открыли по нему огонь.

Неизвестный герой попытался сорвать со здания флаг России: смотрите видео

Предоставление гумпомощи в Балаклее под эгидой оккупантов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что мэр Балаклеи Иван Столбовой ведет переговоры с Россией. В то же время, есть информация, что раздачу украинской гуманитарной помощи там организуют под эгидой оккупантов.

По словам Синегубова, в Балаклее нет критической ситуации, потому что только на прошлой неделе туда доставили около 50 тонн гуманитарного груза.

Обратите внимание – Синегубов рассказал о раздаче помощи в Балаклее: смотрите видео