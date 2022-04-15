На оккупированной части Донбасса фактически сорвали план мобилизации 26 тысяч "резервистов"
Источник:ГУР МО
Российские убийцы хотели мобилизовать 26 тысяч "резервистов" с временно оккупированных территорий. Они должны были воевать против Украины в сухопутных войсках России.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Мужчины призывного возраста избегают мобилизации и не хотят быть "пушечным мясом".
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"Согласно предварительным планам средства мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного военных округов России. Эту задачу не выполнили", – рассказали в разведке.
Наименее ценный "ресурс"
Однако с личным составом, который удалось привлечь, не проводилось никаких учений или инструктажей. Кроме того, им выдают непригодную амуницию и оружие.
Россияне, занимающиеся мобилизацией, обещают, что "новобранцы" будут контролировать уже занятые территории, будут охранять дороги и военные объекты. Однако на самом деле они попадают в подразделения, ведущие боевые действия против Украины.
Также именно их наименее ценный "ресурс" используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников,
– рассказали в ГУР.
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